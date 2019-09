Paola Pisano, nuovo ministro dell’Innovazione del governo Conte bis

Nuovo ministro all'Innovazione e alla Digitalizzazione che dovrà guidare la trasformazione digitale della Pa e del tessuto produttivo italiano

Attuale assessore all'Innovazione e Smart City nel Comune di Torino, Paola Pisano è, dal giuramento del 5 settembre, il nuovo ministro, senza portafoglio, all'Innovazione e alla Digitalizzazione del Governo Conte bis.

In primo piano trasformazione digitale a partire dalla Pa per arrivare al tessuto produttivo, un dicastero unico e focalizzato che mancava nei precedenti governi, e che avrà il compito di affiancarsi al neonato dipartimento per la trasformazione digitale voluto da palazzo Chigi che prenderà il posto del Team Digitale a partire dal 2020.

"Sono grata dell’occasione che mi è stata data oggi dal presidente del consiglio incaricato, Giuseppe Conte. È per me un onore poter dare il mio contributo al nostro Paese, un territorio ricco di potenzialità e competenze da sviluppare", ha postato sulla sua pagina di Facebook, la neo ministro Paola Pisano.