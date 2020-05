Parmacotto, un dossier per il lockdown e la ripartenza

Strategie e previsioni dell'azienda post-emergenza

Come altre aziende, anche Parmacotto si è rimboccata le maniche durante il lockdown per garantire rifornimenti in gdo, prodotto ai suoi clienti e lavoro ai dipendenti. A differenza di altri però, l'azienda ha anche redatto un Dossier per garantire efficienza e supporto al comparto strategico dell'alimentare; un documento presentato al Governo e alle Istituzioni dall'amministratore delegato di Parmacotto, Andrea Schivazzappa. Con lui parliamo di questo e di ripartenza in questa intervista.