Partner in Pet Food (PPF) acquisisce il 100% del capitale del produttore italiano di pet food Landini Giuntini. PPF, tra i leader a livello europeo nella produzione di pet food, potrà internazionalizzare ulteriormente la propria attività ed espandere l'offerta nel segmento premium. Non sono previsti avvicendamenti nel management di Landini Giuntini.

Partner in Pet Food acquisisce Landini Giuntini

La complementarietà tra le due aziende costituisce il motore dell'acquisizione. Landini Giuntini in Italia è il più grande produttore di private label di alimenti secchi per animali domestici, con una storia che risale al 1956, data di fondazione a Città di Castello (Pg), nel pet food di alta qualità rivolti alla distribuzione organizzata e ai distributori specializzati di prodotti per animali, in Italia e all'estero. Oggi è guidata da Steven Giuntini con il supporto di Gino Giuntini, confermati anche dalla nuova proprietà.

Il 2020 aveva già visto un'acquisizione d'azienda da parte di PPF: si tratta di Doggy, tra i principali produttori svedesi di pet food, a settembre. Un ulteriore contributo per ampliare l'offerta e l'area di incidenza di PPF.

Le dichiarazioni delle aziende

"Siamo lieti iniziare la collaborazione con un'azienda familiare di successo come Landini Giuntini -ha commentato Gerald Kuehr, amministratore delegato del Gruppo PPF- Grazie alla presenza in Italia e il profilo di crescita di Landini Giuntini, questa acquisizione rappresenta una grande opportunità di espandere ulteriormente la nostra presenza pan-europea. L’ingresso di Landini Giuntini nel Gruppo PPF ci permetterà di ampliare la nostra gamma prodotti con la categoria snack per cani e gatti, prodotti in forte crescita in tutta Europa. Siamo lieti di accogliere Steven, Gino e il resto della squadra di Landini Giuntini".

Ecco cosa ha dichiarato Steven Giuntini, amministratore delegato di Landini Giuntini: "Siamo onorati di entrare a far parte della famiglia PPF, essere stati scelti da uno dei principali gruppi industriali del settore ci riempie di orgoglio. Sono convinto che questa partnership porrà le basi per un importante sviluppo della Landini Giuntini e di tutto il Gruppo PPF. Potremmo infatti ampliare la nostra gamma con prodotti monodose, andando a rafforzare ancora di più la nostra posizione in Italia e, grazie alle sinergie commerciali del gruppo, potremo esportare nel mondo la nostra idea di pet food Made in Italy. Sarà un vero piacere lavorare con Gerald e con tutto il resto del team: due squadre che si uniscono e diventano una famiglia perché il pet-food è lavoro, impegno e tanta passione!"

