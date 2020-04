Pharmap: crescita a 3 cifre dell’home delivery farmaceutico

Il settore, nelle settimane di quarantena, segna un +600% vs il I trimestre 2019. Il 64% degli ordini è generato dalla farmacia, il 36% da web e app

Si conferma il forte sviluppo dell'home delivery farmaceutico, costantemente aumentato in queste settimane di emergenza sanitaria. Ad evidenzialo, il report sul primo quarter 2020 di Pharmap, società specializzata nella consegna a domicilio di medicinali.

I dati registrati da Pharmap testimoniano un incremento del trend legato all’uso dei servizi digitali di home delivery estremamente significativo, pari al +600% rispetto alle richieste di consegna registrate nello stesso periodo dell’anno precedente: "La crescita esponenziale dell’home delivery probabilmente è dovuta ai tempi di consegna più rapidi rispetto a quelli di un eCommerce tradizionale e alla possibilità di ricevere a domicilio anche i farmaci con obbligo di prescrizione, grazie al servizio di gestione della ricetta" dichiara Giuseppe Mineo, ceo e co-founder di Pharmap.

Sono state registrate più di 75.000 richieste di consegna a domicilio di farmaci, con un incremento di oltre 5 volte rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il 64% degli ordini è stato generato direttamente dal canale farmacia, mentre il restante 36% dai canali web e app Pharmap, i quali hanno superato di più di 2 volte la crescita registrata sul canale farmacia.

Lo scontrino medio del cliente che richiede a domicilio prodotti della farmacia, pari oggi a 36 euro, è cresciuto del 48% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il transato generato da Pharmap nel solo mese di marzo 2020 è stato di 1,3 mio di euro (+600% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Il traffico mensile al sito è incrementato di circa il 60%, con oltre 250.000 visitatori unici ed un tempo medio di permanenza di circa 3 minuti.

Fra i prodotti più richiesti, gli antipiretici, come la tachipirina, rimangono stabilmente al primo posto. Mascherine, gel disinfettanti e vitamina D hanno preso il posto di analgesici, antibiotici e diuretici, prodotti che per tradizione hanno sempre occupato le prime posizioni nella classifica dei prodotti più comprati in questo periodo dell’anno.