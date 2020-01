Pharmap: fatturato in crescita a 2 cifre e piano di sviluppo all’estero

Il servizio di home delivery farmaceutico è oggi esteso a oltre 120 città in tutta Italia. Nell’anno, il progetto sbarcherà in Francia

Pharmap, la scale up italiana che 3 anni fa ha introdotto la consegna a domicilio nel settore farmaceutico, chiude il 2019 con un fatturato che supera il milione e mezzo di euro, pari al +88% sull’anno precedente.

I risultati si devono sia ad una strategia aziendale centrata sul consolidamento del proprio modello di business sia all’avvio di numerose partnership con le maggiori catene e brand del panorama farmaceutico, che hanno permesso di estendere la copertura del servizio a più di 120 città in tutta Italia. Tra questi player troviamo: Sandoz, LloydsFarmacia, le Farmacie del network Alphega e Farmacie Comunali Riunite.

“I numeri registrati confermano come Pharmap sia un servizio sempre più apprezzato non solo dai consumatori finali, che sono cresciuti di oltre il 200% nel corso del 2019, ma anche dai farmacisti che utilizzano la nostra soluzione per aumentare la base di prospect e per fidelizzare la clientela attuale, incrementando il proprio business” - afferma Giulio Lo Nardo, managing director e co-founder di Pharmap -. Basti pensare che lo scontrino medio dell’utente a domicilio è di 45 €, circa il 44% in più rispetto a quello dell’utente che si reca in farmacia”.

Le categorie di prodotto più richieste a domicilio? Antipiretici ed anti-infiammatori ai primi posti, seguite da anti-allergici e da ansiolitici ed extra-farmaci (integratori, prodotti dermo-cosmetici): questi ultimi rappresentano più del 50% del transato.

Pharmap opera nelle principali città d’Italia, con una media di più di 3.000 consegne al giorno, in aumento di oltre 5 volte rispetto all’anno precedente, ed un network che conta più di 1.500 farmacie. Per il 2020 la scale up, oltre a consolidare la propria presenza sul mercato italiano, punta all’internazionalizzazione con l’obiettivo, entro il terzo quarter, di attivare il proprio servizio in Francia.

Grazie alle recenti partnership siglate con importanti operatori, Pharmap mira, sempre entro l’anno, ad incrementare la sua copertura logistica su oltre 2.000 cap a livello nazionale. Un ulteriore intento, per questo 2020, è quello di continuare ad accrescere la propria customer base sia attraverso investimenti in marketing ed advertising.