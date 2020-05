Philips PeopleCount: la soluzione GDPR compliant per il distanziamento sociale in ambienti pubblici

PeopleCount è una soluzione ‘end-to-end’ progettata per un digital signage facile da integrare e dal costo accessibile. Le partnership coinvolte hanno sviluppato un sistema di funzionalità flessibili e pronte ad adattarsi a una più ampia gamma di esigenze, oltre che per il mondo retail, anche per gli ambiti aziendali, di formazione, per l’ospitalità e la sanità, le biblioteche, i musei e molto altro.

“Se PeopleCount nasce, per essere da subito una soluzione incredibilmente versatile, in prospettiva – conclude Simone Gagliardi – è il suo elevato livello di integrabilità a definirla come potenziale punto di partenza per lo sviluppo e l’introduzione di applicazioni future sempre più performanti”.

