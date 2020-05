Piccolo, vicino al territorio e sostenibile: 00Gate per un cloud a zero emissioni

Exe.it ha ideato il primo data center a emissioni zero del Sud Europa, basato sulle soluzioni tecnologiche di Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile

Con la crescita dell'eCommerce e dello smart working, esplosi nel periodo di lockdown, sempre più imprese sono alla ricerca di infrastrutture in grado di garantire prestazioni che permettano di far fronte alla scalabilità dei servizi richiesta. Un valore aggiunto in questa ricerca è data anche dalla sostenibilità ambientale, che può esserci anche in un'attività energivora come quella dei data center.

Proprio in Italia, a Castel San Pietro (BO), il service provider Exe.it ha costruito 00Gate, un edificio compatto, l'unico data center attualmente a zero emissioni nel Sud Europa. Exe.it ha diverse certificazioni energetiche ed è una tra le prime aziende italiane ad avere certificato i propri standard di responsabilità sociale secondo gli standard B Corp.

Qualità costruttiva e infrastruttura tecnologica Lenovo

00Gate utilizza l'energia dell'impianto fotovoltaico da 87 kW presente sul tetto e acquisisce il rimanente dall'esterno prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili secondo la certificazione di Green Cloud Consortium. Attenzione massima posta al sistema di condizionamento dell'aria free cooling, e al bilancio energetico che garantisce la copertura in legno.

Buona parte dei risparmi energetici derivano anche dall'infrastruttura presente nell'edificio che si basa sulla piattaforma di Lenovo ThinkAgile CP, sistema private cloud all-in-one agile e componibile che fornisce una serie di risorse virtualizzate di calcolo, storage e rete pronte all’uso, consentendo agli amministratori di assegnare risorse e allestire ambienti di private cloud con pochi clic.

Exe.t ha inoltre installato un server Lenovo ThinkSystem SR650, equipaggiato con una combinazione di dischi allo stato solido veloci a bassa latenza lntel OptaneTM e Ssd Intel 3D Nand ad alta capacità.

"Si stima che entro 20 anni il settore IT conterà per il 14% delle emissioni di carbonio a livello globale, -dice Alessandro de Bartolo, country general manager di Lenovo Data Center Group Italia- ed è quindi importante fare il possibile per contenere queste emissioni al minimo. Per Lenovo, contribuire con la nostra tecnologia alla realizzazione dell’unico data center a emissioni zero nell’Europa meridionale significa dare un ulteriore contributo alla risoluzione di sfide importanti come quella dell’impatto ambientale”.