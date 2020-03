Plma2020 annuncia lo spostamento a dicembre

La kermesse di Amsterdam, principale appuntamento in calendario per la mdd europea, si ricalendarizza a fine anno

Anche la maggiore esibizione europea dedicata alle private label, la fiera Plma di Amsterdam, annuncia di aver ricalendarizzato l'evento nella seconda parte dell'anno. Nel dettaglio la manifestazione slitta dal 26-27 maggio al 2-3 dicembre, mentre viene confermato il quartiere fieristico Rai Exhibition Centre di Amsterdam.

Il presidente Brian Sharoff ha considerato inevitabile arrivare allo slittamento in seguito all'annuncio da parte del governo olandese di proibire qualsiasi tipologia di evento pubblico nel corso della crisi in corso legata alle misure di contenimento del #Coronavirus. Il tutto nel confermare l'impegno da parte dell'intero team per rendere l'evento in linea con le consuete aspettative anche nella nuova cornice temporale.

L'organizzazione si riserva di tenere costantemente aggiornati i clienti espositori e i visitatori internazionali nel corso delle prossime settimane.