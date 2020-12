Podcast Barbara Astolfi e l’extralimentare secondo Conad

Una storia positiva legata all'acquisizione Conad­-Auchan, quella di Barbara Astolfi, direttore extralimentare acquisti e offerta di Conad, una vita professionale in Rinascente e in Auchan nel non food. "Fin da subito abbiamo trovato un terreno comune di confronto e di visione per costruire un'offerta extralimentare disegnata sulle esigenze del consumatore italiano. La mia esperienza e le competenze trovate in Auchan sono andate a rafforzare il know how di Conad per differenziare l'offerta sia degli ipermercati Spazio Conad sia di superstore e supermercati". Ecco le parole chiave delle strategie di acquisto e offerta di Conad del prossimo futuro.