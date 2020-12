"Il concetto di qualità non riguarda soltanto i prodotti, gli ingredienti e le materie prime, ma coinvolge in maniera pervasiva l’organizzazione delle insegne, anzi identifica il modo di essere di un’azienda. Anche sotto la spinta della situazione contingente, serve uno sforzo per reinterpretare la propria realtà in maniera nuova, per abilitare i retailer ad andare oltre e fare la storia". Roberta De Natale, direttrice qualità di Leader Price ci racconta le parole chiave della qualità oggi.