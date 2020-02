Poke House, Paglione nuovo Head of People & Culture

È una nuova funzione aziendale quella che Francesco Paglione va a ricoprire in Poke House. Per quanti sforzi si possano, giustamente, compiere per trovare una corrispondente espressione in italiano (Head of People & Culture = responsabile persone/personale e cultura? Sì, come traduzione letterale), a Poke House -la catena di poke californiano- piace mantenere l'inglese, forse per conservare lo spirito californiano cui si ispira la formula dei suoi esercizi (8, fra locali e corner, per il momento).

In questo nuovo ruolo, Francesco Paglione sarà il punto di riferimento per lo staff di Poke House e ambasciatore dell’immagine e dei valori dell’azienda.

"Francesco ha una solida esperienza e un approccio manageriale di ampio respiro -commenta Matteo Pichi, co-fondatore e Ceo di Poke House-. Nella nuova funzione lavorerà con tutte le nostre risorse, in ufficio e nei locali, supportando e valorizzando capacità e attitudini e contribuendo allo sviluppo della cultura di Poke House. Siamo convinti che la chiave del successo passato e futuro di Poke House è rappresentata dalle persone che ogni giorno remano insieme con lo stesso obiettivo".

Con questo nuovo ingresso, Poke House vuole consolidare il proprio percorso di crescita con l’obiettivo di rafforzare la propria struttura e l’attenzione dedicata alle persone.

Dopo il Master in strategia aziendale alla Sda Bocconi, Francesco Paglione ha compiuto le prime esperienze professionali nel team italiano di servizi finanziari di Michael Page, e in Ernst & Young come senior associate, dove si è occupato delle principali attività di selezione a livello nazionale in ambito finanziario. È stato in L’Oréal come responsabile per la selezione dei talenti (HR Talent Acquisition Manager) e, nel luglio 2018, vice presidente delle risorse umane di Casavo.