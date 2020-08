Due nuove ingressi in Poke House, una delle più note catene di poke californiano: sono Leonardo Venturini e Giovanni Zezza, rispettivamente Cfo (Chief financial officer) e Cmo (Chief marketing officer).

Come spiega Matteo Pichi, co-fondatore e Ceo di Poke House "Leonardo Venturini, in qualità di Cfo, si occuperà della gestione amministrativa e finanziaria: l’obiettivo è sostenere le ambizioni di sviluppo che abbiamo in programma. Parallelamente Giovanni, come Cmo, si dedicherà alla strategia di sviluppo del marchio, per valorizzare la nostra immagine e rendere Poke House sinonimo di poke a livello europeo".

Poke House ha 12 locali in diverse piazze italiane (l’apertura più recente è su Roma), una squadra di 200 persone e un fatturato di oltre 1 milione di euro al mese.

Leonardo Venturini, classe 1974, ha vent'anni di esperienza (parte dei quali in Belgio, in Olanda e negli Stati Uniti) in diverse aree finanziarie. Negli ultimi 11 anni ha lavorato nella multinazionale americana Bose Corporation, prima come Cfo di Bose Italia, e in seguito responsabile globale Retail Finance (controllo di gestione degli oltre 200 negozi di Bose) e poi responsabile globale Marketing Finance, funzione che comporta il controllo di gestione degli investimenti globali in marketing della società.

Giovanni Zezza, classe 1982, dopo dieci anni in Gruppo Publicis e in Wpp, e un'esperienza come senior marketing manager di Italiantouch (Gruppo Diego Della Valle), è entrato nel 2015 nel team di lancio di Deliveroo: qui, come responsabile marketing, ha gestito la crescita e il consolidamento del servizio sul mercato italiano. Nel 2018 diventa Cmo in Talent Garden, dove ha formato la squadra dedicata al marketing internazionale, e gestito il lancio del business in 5 mercati esteri, oltre che il consolidamento delle attività in Italia.