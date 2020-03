Pompeii Maximall, avanti con il progetto

Il centro commerciale sorgerà a poca distanza dal sito archeologico di Pompei: apertura prevista nell'autunno 2021

Il progetto per la realizzazione di Pompeii Maximall non si ferma. Il centro commerciale vicino al Vesuvio sorgerà a poca distanza dal celebre sito archeologico di Pompei. Commissionato da Irgenre Group, una delle realtà più note e importanti nello sviluppo e nella gestione immobiliare, il progetto va avanti, con apertura prevista entro novembre 2021. Periodo nel quale si spera di essere già usciti da un pezzo dalla guerra batteriologica in corso.

“In un momento di estrema difficoltà per il nostro Paese, vogliamo contribuire a dare un’iniezione di ottimismo sottolineando che il progetto va avanti -dichiara Paolo Negri, amministratore e titolare di IrgenRE Group-. Al momento siamo interessati alla salute dei nostri territori e dell’Italia intera e pertanto rispettosi delle indicazioni ministeriali, abbiamo deciso di impegnare questo tempo per studiare come ottimizzare i tempi e le modalità di costruzione, per rispettare le scadenze prefissate ed essere pronti ad accogliere i milioni di turisti che ancor di più visiteranno le bellezze dei nostri territori”.

“Gli effetti del coronavirus sono stati paragonati a quelli di una guerra silenziosa -aggiunge Davide Padoa, ceo di Design International-. L'auspicio è quello di poter presto celebrare il ritorno alla vita normale in Pompeii Maximall, con gioia e una nuova consapevolezza dei valori veri, di incontro, scambio e arricchimento culturale, dei quali oggi più che mai sentiamo la mancanza e l'importanza”.

Il progetto architettonico, curato da Design International, diretto da Davide Padoa, anticipa i tempi e le tendenze del mercato realizzando un concetto commerciale ad alta valenza turistica, dedicato a visitatori interessati all’esperienza complessiva di acquisto, attratti anche dalla vicinanza agli scavi di Pompei. La prossimità a uno dei siti turistici più conosciuti al mondo, concretizzatasi grazie alla collaborazione con Regione Campania, Sovraintendenza alle Belle Arti e Comune di Torre Annunziata, rende la localizzazione di Pompeii Maximall decisamente unica, inserendola in un sistema più ampio e complesso di riqualificazione territoriale lungo la fascia del litorale che si estende dal porto di Torre Annunziata a quello di Castellamare di Stabia.

La lettura del territorio, condotta attraverso l’analisi urbanistica e morfologica, è alla base del progetto riprende le caratteristiche tipiche delle antiche città romane e di Pompei, in particolare andando a proporre, su un’area di circa 200.000 mq, un complesso multifunzionale di 67.440 mq al servizio della comunità, che comprende cinema multisala, hotel disegnato sul modello delle Domus che arricchiscono gli scavi di Pompei, una grande Food Court, anfiteatro per eventi e una piazza multimediale; il tutto immerso in un'area verde fruibile dalla collettività.

L'idea architettonica di base tende a riproporre in chiave moderna la struttura che caratterizza la Pompei antica, con la realizzazione in sintesi di due edifici principali completamente permeabili da luce e aria. I percorsi di visita sono collegati tra loro da una nuova Via dell’Abbondanza, asse pedonale che lascia spaziare lo sguardo tra mare, città e Vesuvio. Lungo quest’asse vengono localizzati la Fontana, la Piazza del Mall esterno e la Piazza Multimediale, repliche degli antichi concetti di spazi per la socializzazione e l’intrattenimento.

La Piazza esterna sarà qualificata dalla presenza delle Pergule, chioschi per la vendita di specialità locali e aree ristoro, che ripropongono in chiave moderna il concetto di mercato come luogo centrale di incontro e scambio della comunità. Il parco pubblico che corre intorno agli edifici sarà movimentato da una serie di collinette rinverdite e piantumate in modo da schermare e creare un’isola di benessere termoigrometrico e acustico. Sulla copertura del centro prenderà vita un parco urbano che sottolinea la volontà di recuperare la superficie occupata dall’impronta a terra e di ridurre l’impatto ambientale, oltre ad offrire nuovi punti di vista privilegiati sulle isole di Ischia, Capri e sul Vesuvio.

Pompeii Maximall punta a divenire il primo progetto di natura commerciale in Europa con certificazione Breeam Excellent.

Non solo gli abitanti delle zone limitrofe, ma anche i turisti provenienti da tutto il mondo (ipotizzando che si ritorni alla normalità) potranno usufruire dei 200 negozi su 42.000 mq di Gla, di 30 ristoranti, di sale di proiezione cinematografica e di un parcheggio di 5.000 posti auto.

La scelta dei materiali costruttivi è dettata dall'identità culturale del luogo. Ad esempio i mattoni utilizzati sin dall’antichità e visibili nelle numerose costruzioni in laterizio, presenti nel sito archeologico, trovano ampio spazio nelle scelte progettuali dei fronti. Così come le lastre in basalto, pietra di origine vulcanica, che caratterizzano i percorsi pedonali esterni. Anche in questo caso la lettura del passato ha vincolato a una scelta progettuale conservativa e innovativa nel contempo: conservativa nella scelta di materiali utilizzati nel territorio da centinaia di anni, ma innovativa nell’impiego architettonico.

L’intervento è in linea con la nuova tendenza dei progetti di Design International, che sta indirizzando le proprie realizzazioni verso un'umanizzazione dei contenuti e degli obiettivi, cercando di restituire un ordine più naturale a processi di grande calibro senza mai dimenticare il ruolo centrale dell’uomo e della sua storia.

POMPEII MAXIMALL: Scheda tecnica

COMMITTENTE: Irgen RE Pompei srl

SPONSOR: Irgenre Group srl

COMMERCIALIZZAZIONE E GESTIONE: Irgen Retail Management srl

STUDIO DI ARCHITETTURA: Design International

GENERAL CONTRACTOR: Irgen Construction srl

LOCATION: Via Plinio - 80058 Torre Annunziata (NA)

SUPERFICIE LOTTO TOTALE: 200.000 mq

SLP: 67.440 mq

GLA RETAIL: 42.000 mq

GLA NO RETAIL: 7.000 mq

INVESTIMENTO: € 170 ml

RICAVI ATTESI: € 21 ml

EBITDA: € 19 ml

OBIETTIVO CERTIFICAZIONE BREEAM: Excellent

PARCHEGGI: 5.000 posti auto e 30 bus turistici

NEGOZI: 130

FOOD COURT: 30 ristoranti; 4.000 mq

PIAZZE: Esterna di 6.500 mq con fontana e interna di 800 mq

PIAZZA MULTIMEDIALE: 2.000 mq

HOTEL: partnership con Gruppo Marriott Bonvoy, 4.000 mq 135 camere

AUDITORIUM: cinema con 8 sale, 3.000 mq - 1.100 posti, teatro e sala conferenze

PARCO VERDE ATTREZZATO: 50.000 mq

SUPERFICIE ATTREZZATA IN COPERTURA: 6.000 mq

PROGETTAZIONE STRUTTURALE: iDeas

PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA: Manens-Tifs

PROGETTAZIONE ANTINCENDIO: CDS Ingegneria s.n.c.

COST MANAGEMENT: Arcadis

INIZIO LAVORI: gennaio 2020

FINE LAVORI: novembre 2021