Porcaro (Cortilia) Come l’intelligenza artificiale può migliorare la customer experience online

Ospite della nuova puntata di #markuptech Marco Porcaro, ceo e fondatore di Cortilia, il marketplace agricolo digitale che, come molti altri canali eCommerce, ha dovuto far fronte all'impennata di richieste online in conseguenza della pandemia scoppiata a febbraio. Con lui esploriamo i tool tecnologici che aiutano a migliorare la customer experience online e al contempo a gestire gli acquisti e il magazzino ottimizzando e semplificando i processi.