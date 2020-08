Con Zeffirino Perini, amministratore delegato di Teamsystem Communication, parliamo di smartworking, una modalità di gestione del lavoro che ha visto un'esplosione durante l'emergenza Covid19, ma che non tutte le realtà aziendali hanno saputo cogliere e integrare nella propria organizzazione.

Vediamo come lo smartworking è stato implementato nella sua azienda e che prospettive ci sono per il futuro, in attesa di una normativa che lo regoli superando i troppi cavilli burocratici esistenti.