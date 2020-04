Prezzo mascherine: Federdistribuzione chiede accordo uguale a farmacisti

Si chiede al Governo di poter avere lo stesso accordo dei farmacisti e di poter accedere a fornitori in grado di offrire prezzi d’acquisto coerenti

Federdistribuzione si esprime sul tema delle mascherine sanitarie a seguito della decisione del Governo di fissare il prezzo massimo di vendita al pubblico di 50 centesimi al pezzo. Nella nota si sottolinea che "le aziende italiane del commercio le hanno comprate a un prezzo più alto" e si chiede:

1. Che venga applicato alle aziende del commercio lo stesso accordo che il Governo ha stipulato con le farmacie e quindi assicurando la copertura dei costi sostenuti oltre i 50 centesimi;

2. Di poter accedere agli stessi fornitori con le medesime condizioni per le prossime forniture così da poter mettere a disposizione dei clienti le mascherine chirurgiche al prezzo definito dall’ordinanza del Commissario Straordinario per la gestione dell’emergenza Covid 19, altrimenti le aziende della distribuzione moderna non saranno in grado di fornire questo prodotto ai clienti alle condizioni richieste.