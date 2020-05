Probios lancia Senza Zuccheri, la prima linea dolcificata con eritritolo

Una vera innovazione nel panorama bio, la linea Senza Zuccheri sfrutta la proprietà dolcificante dell’eritritolo biologico, sostanza naturale estratta dal mais

C’è una nuova linea nel panorama bio, che sfrutta la proprietà dolcificante dell’eritritolo biologico, sostanza naturale estratta dal mais: è Senza Zuccheri, la prima linea di Probios, che intercetta l’esigenza o la volontà dei consumatori italiani di diminuire l’intake degli zuccheri. Il trend è confermato, infatti, dalla crescita di oltre il 7% nell’ultimo anno di molte categorie del largo consumo che utilizzano i claim “senza zucchero” e “senza zuccheri aggiunti”. Parliamo di referenze in cui la dolcezza è un requisito centrale, come bevande a base di frutta, merendine, confetture, latte, acque aromatizzate, bevande piatte, sostitutivi del latte, cereali alla frutta essiccata, e molte altre, che riportano sempre più spesso in etichetta le indicazioni relative al contenuto di zuccheri autorizzati.

Nel mercato dei prodotti convenzionali i dolcificanti utilizzati per ridurre gli zuccheri sono in genere maltitolo, aspartame,isomalto oligosaccaride, xilitolo e stevia (solo come dolcificante da tavola). I dolcificanti utilizzati nel mercato convenzionale non possono tuttavia essere impiegati nel biologico.

Per quanto riguarda il settore bio, fino ad oggi non era mai stato sperimentato l’utilizzo del dolcificante eritritolo: vi troviamo soprattutto prodotti che sfruttano la naturale dolcezza di frutti disidratati, con il rischio che, in caso di prodotti da forno, il prodotto finale risulti piuttosto “coriaceo”.

Proprio per questo motivo la linea Probios Senza Zuccheri rappresenta una vera innovazione: adesso anche nel mondo del biologico, saranno disponibili prodotti completamente senza zucchero ma dal gusto dolce ed equilibrato, realizzati con un dolcificante del tutto naturale, l’eritritolo biologico al 100%.

Si tratta di una sostanza naturale estratta dal mais con un processo di fermentazione simile a quello della maturazione della frutta. L’eritritolo ha zero calorie e l’assunzione degli alimenti che lo contengono induce un minore aumento del glucosio ematico (indice glicemico pari a zero).

“L’eritritolo, a differenza dello zucchero, può aiutarci nel controllo della glicemia, dei livelli di insulina e del peso perché non aumenta i livelli di glucosio nel sangue e non è correlato ad aumenti di livelli di colesterolo e trigliceridi. In più viene assorbito per il 90% dall’intestino ed escreto immutato attraverso le urine. Un valido aiuto dalla natura per riabituarci al sapore “autentico” degli alimenti” spiega Benedetta Belli, nutrizionista collaboratrice di Probios.

La nuova linea di prodotti Probios Senza Zuccheri è pensata per soddisfare le esigenze dei consumatori che seguono una dieta a ridotto contenuto di zuccheri, senza mai tradire la promessa di proporre un biologico che non scende a compromessi con il gusto e la qualità, come le numerose campagne dell’azienda toscana ribadiscono con forza.

Una nuova campagna istituzionale accompagnerà il lancio della nuova gamma: i fragranti Frollini cacao e nocciole sono senza zuccheri, con olio di girasole, senza olio di palma e vegan, in quanto senza latte e senza uova; le Ciambelline limone e zenzero, dal gusto fresco e deciso, ottime per ogni momento della giornata, anch’esse senza zucchero, senza olio di palma e vegan, disponibili in confezione da 200g smaltibile nella raccolta carta, a conferma dell’impegno dell'azienda toscana nei confronti della sostenibilità ambientale; i The’ bianco gusto pesca e The’ bianco gusto limone, i primi the’ biologici dolcificati con eritritolo sul mercato. Oltre ad essere senza zucchero, sono ottenuti da vero infuso di thè e sono garantiti senza glutine; e infine la Crema cacao e nocciole, senza zuccheri aggiunti (solo 1,6g/100g di zuccheri contenuti naturalmente), ottenuta con l’impiego di sole nocciole italiane, 100% vegan, con olio di girasole (senza olio di palma) e senza glutine, per tutti coloro che devono seguire una dieta a basso contenuto di zuccheri ma che non vogliono rinunciare ad una dolce coccola 100% biologica.