Dopo due mesi di lockdown, l’Italia riparte. Una ripresa di cui Procter&Gamble vuol essere parte, come del resto ha fatto fin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria sostenendo chi combatteva in prima linea il virus ed aiutando famiglie e persone in difficoltà. Con questi propositi nasce “Ora Riparti Da Te”, una iniziativa che vuole essere un invito ad avere coraggio nel ripartire e un aiuto concreto. L'intervista al direttore commerciale di P&G Italia, Paolo Grue.