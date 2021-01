Progetto “I limoni per la ricerca”: Citrus chiama a raccolta la Gdo

E’ ai nastri di partenza la quinta edizione de “I limoni per la ricerca”, il progetto realizzato grazie alla collaborazione tra Citrus l’Orto Italiano e Fondazione Umberto Veronesi, che finanzia il lavoro di medici e ricercatori impegnati nella ricerca scientifica.

In quattro anni il progetto "I limoni per la ricerca" è cresciuto in maniera esponenziale: da 1.200 punti di vendita coinvolti e 90.000 euro raccolti (3 ricercatori adottati) nel 2017 agli oltre 3.000 pdv e 240.000 euro (8 ricercatori adottati) raccolti dell’anno scorso. Così, in tutto, è stato finanziato il lavoro annuale di 23 medici e ricercatori.

“Dal 2017 a oggi l’adesione delle più lungimiranti insegne della Gdo al progetto 'I limoni per la ricerca' è cresciuta in modo significativo – dice Marianna Palella, Ceo e Founder di Citrus l’Orto Italiano – Ma non vogliamo fermarci proprio ora. In piena pandemia finanziare la ricerca scientifica d’eccellenza e diffondere l’uso del limone per le sue proprietà nutritive, antiossidanti (grazie alla vitamina C, all’acido ascorbico e al limonene) e aromatizzanti diventa ancora più attuale e importante. Per questo motivo siamo pronti ad accogliere anche le insegne che decidessero di aderire in corsa al progetto”.

Dal 10 al 28 febbraio i limoni siciliani primofiore (si chiamano così perché sono ottenuti dalla prima fioritura delle piante) saranno venduti in speciali retine da 500 grammi distribuite in tutta Italia nei supermercati, ipermercati e discount che aderiscono all’iniziativa. Per ogni retina, venduta al costo di 2 euro, saranno devoluti 40 centesimi a Fondazione Umberto Veronesi per finanziare progetti di ricerca di altissimo profilo scientifico. Un esempio virtuoso di collaborazione tra fornitore e grande distribuzione.

“Quest’anno la comunicazione a supporto del progetto sarà ancora più digital con il coinvolgimento, in veste di testimonial d’eccellenza, di Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico di Fondazione Umberto Veronesi”, aggiunge Marianna Palella, che conclude: “L’attenzione alle persone e all’ambiente guida il nostro operato da sempre. I nostri limoni, non trattati in superficie, sono sottoposti ogni anno a decine di analisi per garantirne gli elevati standard qualitativi e di sicurezza e, insieme ai nostri fornitori, sviluppiamo filiere etiche e rispettose dell’ambiente e dei lavoratori garantendo la giusta retribuzione alla base produttiva. L’impegno del nostro team in questo speciale progetto è un modo sano per sentirsi parte di un tutto che a tutti pensa. Perché, dunque, non sperare di fare aderire il maggior numero possibile di retailer?”.

L’elenco dei supermercati coinvolti è disponibile sui siti web di Citrus l’Orto Italiano (http://www.citrusitalia.it) e di Fondazione Umberto Veronesi (http://www.fondazioneveronesi.it).