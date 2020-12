Quarantaquattro tra Ambasciate Italiane in Africa, Uffici Ice e altre istituzioni collegate al primo appuntamento del tour internazionale di presentazione di Fieravicola

Quarantaquattro tra Ambasciate italiane in Africa, Uffici Ice e altre istituzioni si sono collegati al primo appuntamento virtuale del tour internazionale di presentazione di Fieravicola. L’incontro, su piattaforma, è stato realizzato in collaborazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo, replicando il metodo di lavoro inaugurato con successo a luglio con la presentazione di Macfrut Digital.

Nel corso del webinar, coordinato dal Direttore Generale di Confindustria Assafrica & Mediterraneo Pier Luigi D’Agata, sono emersi interessanti contributi e ampio interesse per il polo agribusiness che si verrà a creare dal 4 al 6 maggio 2021 a Rimini.

La contemporaneità di Fieravicola con Macfrut, fiera internazionale della filiera ortofrutticola, darà vita ad un grande evento capace di attrarre visitatori da tutto il mondo.

Alla presentazione sono intervenute tre aziende leader del comparto - Valli, Sime-Tek e Omaz – che hanno illustrato le loro tecnologie utili a tutte le fasi della produzione avicola con esempi pratici di progetti nei paesi africani.

L’ambasciatore Giuseppe Mistretta, direttore centrale Africa Sub Sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, chiudendo l’incontro ha precisato l’importanza del network diplomatico e il ruolo strategico del comparto agroindustriale in questa area geografica.

Il prossimo appuntamento sarà il 14 gennaio con la presentazione alle Ambasciate dei Paesi africani presenti in Italia.

Ricordiamo che al centro dell’edizione 2021 di Fieravicola, dal 4 al 6 maggio a Rimini, ci saranno le eccellenze della filiera avicola in tutti i suoi segmenti, una ricca convegnistica con focus su tematiche come la sostenibilità e il benessere animale, una fitta agenda di incontri b2b con buyer esteri che gli espositori potranno fissare preventivamente.

Bell’ottica dell’internazionalizzazione i paesi target individuati per creare nuovi contatti sia per le tecnologie che per il prodotto finito sono la Russia e il Nord Africa, seguiti da sono Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Danimarca e Svezia, i paesi dell’Est Europa.

