Record di vendite di auto elettriche, quale ruolo possono giocare i retailer

Se le vendite di auto elettriche (e plug-in) in Norvegia toccano ormai il 75% del mercato, in Olanda quasi il 30, in mercati più grandi e strutturati come Francia e Germania stanno hanno toccato il 10%. Quello italiano inizia solo ora a dare i primi segnali di vita, a settembre 2020 vale il 3%, ma ha fatto segnare il record con la consegna di circa 7.000 nuovi veicoli elettrici (25.000 da inizio 2020, un raddoppio rispetto allo scorso anno), anche grazie a consistenti incentivi che in caso di rottamazione di un'auto inquinante, riducono il gap di prezzo tra modello elettrico e con motore endotermico.

Il potenziale di questa crescita riguarda da vicino retailer e strutture commerciali, che possono mettere a disposizione nei parcheggi le infrastrutture di ricarica, elemento fondamentale per creare l'ecosistema in cui le auto elettriche si possono muovere. È dunque arrivato il momento di uscire dall’ambito pionieristico sperimentale in cui molti si sono mossi in questi ultimi anni e strutturare piani di business che possano portare a un ritorno certo, stabilendo se il servizio sarà erogato gratuitamente, puntando sull’aspetto attrattivo/marketing o diventare una fonte di reddito aggiuntiva. Ne parliamo in maniera approfondita nel nostro whitepaper "GUIDA ALLA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI INFRASTRUTTURE E TECNOLOGIE PER IL RETAIL"

Index

INTRODUZIONE

LO SCENARIO DI SETTORE

La mobilità elettrica in Italia

La situazione in Europa e nel resto del mondo

L’INFRASTRUTTURA DI RICARICA

La situazione italiana

Le previsioni di mercato

Oltre i confini

Le best practice nel mondo

MOBILITÀ ELETTRICA E GDO

Lo stato dell’arte della ricarica nel retail

Il modello del futuro

Le applicazioni nei centri commerciali e nel retail (Gdo)

Alcune Case history

LE TECNOLOGIE DI RICARICA

Panoramica delle infrastrutture

La ricarica veloce

La ricarica smart

Gli incentivi statali alla mobilità elettrica

IPOTESI APPLICATIVE

GDO e Retail

Centri Commerciali

