Reed Midem ha cancellato l'edizione di Mapic Italy, prevista l'1 e 2 luglio a Milano, perché ritiene non vi siano ancora le condizioni di sicurezza per tenere una fiera di grande attrazione

Erano in calendario l'1-2 luglio 2020, ma Reed Midem ha comunicato che le edizioni di Mapic Italy e The Happetite (un appuntamento dedicato alla ristorazione, nella cornice di Mapic Italy) sono state cancellate "in ragione della situazione determinata dal Covid19".

"Malgrado le recenti misure di parziale alleggerimento del confinamento e la ripresa di alcune attività in Italia, sussistono ancora restrizioni per l'organizzazione di fiere ed eventi -precisa Filippo Rean, managing director della divisione immobiliare di Reed Midem-. Non riteniamo pertanto che le condizioni per potere tenere i nostri eventi in un contesto sereno e propizio all'attività di business siano ad oggi riunite per le date previste in luglio. Non siamo disposti ad accogliere nessun rischio in merito alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti. Ci preme ringraziare i nostri clienti e partner, e particolarmente il consiglio dei centri commerciali, per il prezioso e continuo ascolto, consiglio, e supporto in questo difficile periodo".

Il mercato immobiliare commerciale italiano e il mercato della ristorazione commerciale internazionale saranno comunque oggetto di conferenze ed eventi in occasioni di Mapic2020 che si terrà a Cannes, dal 17 al 19 novembre 2020.