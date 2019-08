Res ottiene la gestione del centro commerciale Vulcano Buono

Res si occuperà del rilancio del centro commerciale campano disegnato da Renzo Piano. Obiettivo: aumento del traffico e della redditività. Mandato operativo dal 2 settembre 2019

Res (Real Estate Strategist), società partecipata al 100% da Ceetrus Italy SpA, prosegue nel suo percorso di crescita nel mercato dei centri commerciali mandato della società immobiliare per la gestione, commercializzazione e futura riqualifica del centro commerciale Vulcano Buono a Nola, disegnato da Renzo Piano, forse l'unico centro commerciale italiano progettato da una archistar. Aperto nel 2007, Vulcano Buono sorge su un’area complessiva di 500.000 mq. Registra una media annua di visitatori pari a circa 7 milioni.

Obiettivi primari della nuova gestione Res: aumento del traffico e della redditività di quello che è uno dei centri di maggiore importanza nel territorio campano. Il nuovo mandato è operativo dal 2 settembre 2019.

Una delle situazioni più importanti che Res dovrà affrontare (o sta già affrontando) è l'ingresso di un nuovo tenant per l'ipermercato di 9.000 mq lasciato vacante da Auchan dopo la cessione a Conad-Wrm. Sul sito di Vulcano Buono ancora figura Auchan nel momento in cui scriviamo queste righe. Il comunicato di Res menziona solo genericamente l'ipermercato, senza entrare nei dettagli.

DESIGN/ARCHITETTURA: ARMONIZZAZIONE ESTETICA CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Il disegno (nel senso di configurazione esteriore, profilo) di Vulcano Buono ricorda la struttura geologica del vicino Vesuvio, replicandone non solo la forma, ma anche il suo inserimento nell'ambiente naturale circostante. Il progetto di Renzo Piano ha previsto la copertura della parte esterna della struttura con macchia mediterranea, per armonizzare l'involucro del centro con l'intorno paesaggistico: le coperture in calcestruzzo armato sono decorate da prati e vegetazione bassa, in grado di mimetizzare il centro e al contempo replicare l'orlo della caldera del Vesuvio, vulcano che dista, fra l'altro, solo pochi chilometri dal centro commerciale. I nomi degli ingressi (6) al centro commerciale ricordano alcune delle più internazionalmente note e gettonate località turistiche campane (Amalfi, Capri, Ischia, Positano, Sorrento).

Una delle caratteristiche più salienti di Vulcano Buono è la sua grande piazza circolare di oltre 20.000 mq, che vuole ricordare piazza del Plebiscito a Napoli. Vulcano Buono si conferma come destinazione multifunzionale utilizzata anche per concerti e manifestazioni di richiamo regionale, e quindi con un ampio ventaglio di attività e servizi che vanno dal commercio al dettaglio (160 negozi) alla ricettività (hotel Holiday Inn), dalla ristorazione (ricordiamo fra le 15 attività McDonald's, Rossopomodoro, Old Wild West, Braciami ancora) all'artigianato, passando per tempo libero (cinema multisala The Space), aree espositive e di aggregazione sociale.

COSA FA RES

Res, società (srl) di consulenza strategica controllata al 100% da Ceetrus Italy, è attiva nell’immobiliare commerciale in Italia, con servizi di consulenza strategica e personalizzata in supporto al business conto terzi: progettazione, sviluppo, gestione, commercializzazione, ricerca e marketing.

Missione di Res è costruire partnership che possano accrescere il valore degli asset nel tempo. Attualmente Res gestisce, fra gli altri, i centri commerciali Etnapolis a Belpasso (Ct), Casalbertone (Roma), San Giuliano (Mi), Varedo (Mi).