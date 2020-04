Retail e ristorazione: la roadmap per la fase due

Il commercio al dettaglio potrà ripartire dal 18 maggio, mentre il comparto ristorazione dai primi di giugno

Si è appena conclusa la conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui sono state annunciate le misure per affrontare la fase due di "convivenza" con il virus e un calendario di massima per la riapertura delle attività. Imprescindibile sarà il mantenimento di buona parte delle misure di distanziamento sociale (con un allentamento in caso di visita parenti, senza assembramenti) e l'obbligo di dispositivi di protezione individuale, per cui il prezzo delle mascherine sarà calmierato (€ 0,50 centesimi circa) per evitare speculazioni di sorta.

Da domani 27 aprile potranno rientrare in funzione le aziende ritenute strategiche, i cantieri dell'edilizia pubblica e il manifatturiero per l'export con richieste di autorizzazione in deroga ai prefetti.

Il resto del settore manifatturiero ed, in generale, tutta la produzione all'ingrosso, potrà ripartire dal 4 maggio, il commercio al dettaglio potrà riaprire i battenti dal prossimo lunedì 18 maggio.

Per quanto riguarda la ristorazione, dal 4 maggio sarà possibile effettuare servizio d'asporto permettendo ai clienti di venire a ritirare il proprio pasto, nel rispetto delle distanze di sicurezza (ovvero facendo entrare nel locale una persona alla volta) e dovendo necessariamente consumare il pasto presso la propria abitazione/ufficio, e non nei pressi del locale. Bar e ristoranti potranno riprendere la propria attività in-house dai primi di giugno, seguendo scrupolosamente regole che riguardano capienza e igiene.

Per quanto riguarda gli spostamenti permane ancora l'obbligo di autocertificazione e la necessità di mantenersi entro i confini della propria regione almeno fino al 18 maggio, salvo in caso di ritorno al proprio domicilio. Riaprendo le attività produttive potrebbero crearsi assembramenti su mezzi di trasporto pubblici - si pensi ai pendolari in orari di punta - che saranno gestiti da appositi protocolli che dovranno gestire in maniera smart i flussi di persone.

L'approccio adottato dal governo, in sintonia la task force guidata da Vittorio Colao e dal comitato tecnico-scientifico, è quello dello "stop-and-go", abilitando un un meccanismo d'emergenza da introdurre se, dopo il primo allentamento del lockdown, in alcune aree del Paese i contagi dovessero tornare a salire.