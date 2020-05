Retail: Ikn Italy lancia un nuovo format di formazione online

Nasce Live Training: corsi in digitale che consentono ai partecipanti in tempo reale di formarsi, condividere materiali, contenuti, ed esercitarsi

Un nuovo format di formazione online per rispondere alle nuove esigenze imposte dal periodo. A lanciarlo è Ikn Italy, che propone i Live Training del mondo retail: corsi in digitale che consentono ai partecipanti in tempo reale, di formarsi, condividere materiali, contenuti e prendere parte alle esercitazioni.

Numerosi gli appuntamenti formativi in programma nei prossimi mesi di maggio, giugno e luglio, che puntano a fornire ai partecipanti elementi di ispirazione, suggerendo le tecniche e gli strumenti più innovativi nel settore di riferimento e creando esperienze ad hoc.

Attraverso la propria community On Forum Retail, Ikn Italy presenta nello specifico i seguenti corsi::

11 giugno – Dynamic Pricing : gestire la ristrutturazione variabile del prezzo per aumentare volumi e marginalità delle vendite;

: gestire la ristrutturazione variabile del prezzo per aumentare volumi e marginalità delle vendite; 7 e 8 luglio – Demand Planning & Predictive Analytics: modelli e tecnologie predittive per la pianificazione nella supply chain 4.0 e per l’integrazione dei dati.

Per informazioni sui corsi di formazione:

https://www.ikn.it/eventi-e-formazione/formazione-in-aula/