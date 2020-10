La rigenerazione urbana coinvolge 73.000 edifici residenziali e 1.300 terziari. Nelle 10 principali città sono 18.500 gli immobili residenziali "nuovi" negli ultimi vent’anni

In Italia il processo di rigenerazione urbana riguarda circa 73.000 edifici residenziali e almeno 1.300 a destinazione terziaria. A questi vanno poi aggiunti i complessi artigianali o produttivi dismessi, localizzati nelle aree esterne per una prima stima di oltre 50 milioni di mq. In questi numeri, presentati da Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, nel corso dell’Audizione alla 13ma Commissione permanente territorio, ambiente, beni culturali del Senato sui disegni legge 1131-970-985-1302 (Rigenerazione urbana), è già sintetizzabile il tema del recupero urbano in Italia.

"Nella fase attuale -aggiunge Breglia- le problematiche, come giustamente individuate dal ddl, di maggiore criticità a livello urbano riguardano gli immobili terziari o produttivi vuoti, abbandonati e non recuperabili, e gli immobili residenziali da riqualificare sia sotto l’aspetto edilizio sia, soprattutto, ambientale e sociale. Il nostro istituto ha dato in tal senso un contributo importante, quantificando, attraverso analisi territoriali continue, la mole degli immobili dei due gruppi".

"Per quanto riguarda gli immobili terziari -prosegue Breglia- si tratta in genere di manufatti risalenti agli anni Sessanta e Settanta, cielo terra, con superficie media di 5.000 mq, ma che può arrivare fino a 20.000 mq, spesso vuoti e inadatti a qualsiasi funzione terziaria moderna. Nelle città metropolitane ne sono stati censiti circa 8.500, di cui circa 1.300 vuoti e inutilizzabili e possono essere recuperati ad altre funzioni. Numeri sicuramente inferiori sono quelli rilevati per gli immobili ex produttivi, in genere già recuperati nel decennio scorso, anche se ne rimane enorme lo stock nei centri minori e soprattutto nell’area padana e veneta, dove occupano oltre 50 milioni di mq".

Spostando l’attenzione sul settore residenziale, le stime di Scenari Immobiliari portano a indicare circa 73.000 immobili nei capoluoghi e nelle aree metropolitane potenzialmente interessati della rigenerazione: sono circa 48.500 edifici, da riqualificare totalmente o in parte, in 97 città capoluogo e circa 24.500 nei 14 capoluoghi delle città metropolitane".

Questi dati rivestono un’importanza particolare se inquadrati all’interno dello sviluppo urbano italiano del ventunesimo secolo che è stato sostenuto da una forte crescita del numero di abitanti delle città, pari a +9,5% nei comuni sopra i 20.000 abitanti, delle infrastrutture di collegamento, come l’alta velocità, e delle nuove costruzioni. Nelle dieci principali città gli edifici residenziali di nuova realizzazione negli ultimi vent’anni sono stati circa 18.500 con incremento dello stock di case di circa il 7%.

"Le dinamiche di sviluppo dei quartieri, stante anche il buon andamento del mercato immobiliare, sono state veloci e ovunque c'è stato un allargamento dei centri storici ad aree limitrofe -commenta Breglia-. In generale, si è attenuata l’edificazione nelle aree verdi o agricole esterne, mentre sono partiti, e in parte conclusi, importanti interventi di recupero di aree industriali o assimilabili, come quelle ferroviarie. La crisi pandemica sta fortemente rallentando gli spostamenti e determinerà cambiamenti anche nelle scelte degli investitori, privati o professionali, oltre che nelle preferenze della domanda".

Gli immobili che potrebbero essere interessati dal processo di rigenerazione sono edifici formati da una media variabile di alloggi: per esempio 15 a Milano e 9 a Roma, anche 4 nei capoluoghi minori. "Oltre la metà di questi edifici -precisa Breglia- si trova all’interno di contesti urbani, come i quartieri, dove è necessario e importante avviare progetti di rigenerazione. Non si tratta solo di realizzare un processo edilizio, seppur necessario, ma un percorso di ripresa delle attività economiche, sociali, anche legali".

"Per rendere efficace il processo di rigenerazione urbana -conclude Breglia- le azioni da intraprendere sono diverse, a seconda del tipo di edificio e, considerando che ce ne sono parecchi sparsi sul territorio, occorre realizzare un’analisi precisa di riuso o di abbattimento a livello locale. Nel caso dei quartieri serve un’azione congiunta tra pubblico e privato, coinvolgendo i residenti. Nei Paesi democratici sono poche le iniziative di questo tipo, ma è fondamentale, in una realtà come l’Italia, avviare questo processo di ricucitura urbana".