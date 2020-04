Rizzoli Emanuelli: “La stagione di pesca è a rischio”

L'impatto dell'emergenza su una filiera internazionale

Massimo Rizzoli, amministratore delegato di Rizzoli Emanuelli, parla di come l'azienda sta affrontando l'emergenza Coronavirus, soprattutto per l'approviggionamento all'estero di alcune materie prime. Nei casi di una filiera internazionale, infatti, bisogna fare i conti anche con le decisioni governative degli altri Paesi, come ad esempio lo stop alla pesca imposto in Spagna. Diventa così fondamentale una gestione oculata e previdente delle "scorte".