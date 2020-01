Rossopomodoro lancia il suo primo spot televisivo

Andrà in onda sulle reti Fininvest, in tre formati (trenta, quindici e dieci secondi), raggiungerà 80 milioni di contatti

Per tre settimane, a partire dal 26 gennaio, Rossopomodoro, la più grande catena di pizzerie a livello nazionale (fra Italia e mondo ha 100 ristoranti) va in onda sulle reti Mediaset con uno spot da 30", 15" e 10" (secondi).

Il payoff, "Come un giorno a Napoli", è anche quello istituzionale della catena. L'ambientazione è in via Toledo, quartieri spagnoli.

"Il concetto che ha dato vita allo spot è l’autentica esperienza napoletana -commenta Roberto Colombo, amministratore delegato di Rossopomodoro- che si vive in tutti i nostri 100 ristoranti nel mondo: allegria, buon cibo, la pizza, i suoi artigiani pizzaioli e l’amore per Napoli, raccontati in un momento di vita semplice e vera, ovviamente a tavola, che culmina grazie a un incantesimo tutto napoletano in un finale a sorpresa. Proprio Come un giorno a Napoli che da più di un anno è il payoff di Rossopomodoro".

Rossopomodoro raggiungerà oltre 80 milioni di contatti con una frequenza calcolata di 5 passaggi per singolo telespettatore, con il 40% di prime time. Lo spot sarà ripartito tra la rete ammiraglia Canale 5 (45%), Italia1, Rete 4 e altri canali Mediaset (che ne ha 15 tematici), e posizionati negli spazi pubblicitari delle più note rubriche e dei più popolari programmi tv come C’è posta per te, Avanti un Altro, Uomini e donne, Striscia la notizia, Live non è la d’Urso.