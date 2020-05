Ruggeri porta in gdo Il Granaio delle \idee

Ruggeri Laboratorio Italiano Farine è il brand per la gdo che nasce dall’expertise di Il Granaio delle Idee, produttore dall’esperienza ventennale di miscele naturali prive di emulsionanti chimici per la panificazione, molto apprezzate dai fornai artigiani e dall’industria.

Nel 2004, infatti, si concretizza il proposito di portare la maestria e le conoscenze maturati in anni di esperienza nel settore della panificazione professionale nella cucina di casa, seguendo una filosofia Etichetta Pulita e confezionando le migliori materie prime per ottenere panificati naturalmente salutari, gustosi e digeribili.

I preparati Ruggeri per pane, pizza, pasta, focaccia, dolci danno la possibilità di ottenere in pochi semplici passaggi un risultato professionale anche a casa. Pratici e versatili, sono adatti per realizzare ricette classiche o per creare ricette fantasiose. Molti preparati sono completi, cioè non richiedono l’aggiunta di altri ingredienti. Basta solo aggiungere la giusta dose di acqua. I preparati possono essere utilizzati sia per impastare a mano, cuocendo nel forno un buon pane casalingo, sia nella la macchina del pane, per realizzare il pane in pochi minuti e senza alcuno sforzo.

Una peculiare e innovativa soluzione di confezionamento, coperta da brevetto, è Ruggeri Tasca Magica, una tasca che, grazie a due scomparti interni, separa il lievito dalla farina. Questo permette agli ingredienti di conservarsi più a lungo, senza l’utilizzo di conservanti o emulsionanti chimici. Ruggeri Tasca Magica mantiene infatti inalterate le caratteristiche organolettiche della materie prime, come profumo, sapore e attività di fermentazione, e previene il decadimento del lievito. Se il lievito viene in contatto con la farina infatti, inizia il processo di fermentazione. Così facendo la farina rimane pura, con il 100% di potenziale di lievitazione.

La gamma dei prodotti disponibili è molto ampia e include Lievito Madre e Malti, una linea interamente dedicata alla Pizza che comprende preparati istantanei, preparati con grani antichi, preparati con cereali, e molti altri; c’è poi una ricchissima linea Pane declinato in pane ai cereali, pane pugliese pane comune, pane integrale, pane con malto e semi, pane al mais, pane al farro e khorasan, pane al latte, pane etnico, pan brioche solo per citare alcuni esempi. È disponibile inoltre una linea dedicata a Farine tout court, come farina di farro, farina di grano saraceno, farina di fumetto di mais, farina di riso, farina di grano tenero integrale, farina macinata a pietra, farina di segale, farina di quinoa, farina di canapa, crusca di grano, e così via, dedicata a coloro che amano sperimentare impasti innovativi. Un’intera linea è invece per i Dolci, che include sia farine dedicate sia preparati pronti per ottenere ad esempio la torta paradiso. Completano la gamma la linea di farine Biologiche e la linea Funzionali, per la preparazione di pani, pizze e piadine per coloro che devono seguire un’alimentazione a ridotto contenuto di calorie, grassi, carboidrati, sodio e ricca di fibre, beta-glucani e proteine.