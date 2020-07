San Pellegrino trasforma le bibite con anima artistica e pop

Una collaborazione con il collettivo artistico Toiletpaper che reinterpreta le tre referenze in lattina Aranciata, Aranciata Amara e Chinò

Una nuova immagine pop per le bibite Sanpellegrino, che in occasione dell'estate si trasformano in una limited edition creativa grazie alla collaborazione con Toiletpaper, collettivo artistico fondato da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. La reinterpretazione del pack punta a rappresentare l'unione tra gusto italiano e sensibilità estetica mettendo al centro gli ingredienti.

Prodotti. Ecco, ad esempio, che il succo delle arance italiane che caratterizza l’Aranciata trova la sua massima espressione in una grafica in cui le arance si fondono come pittura, il tocco alla base di ogni opera. Le altre referenze coinvolte sono Aranciata Amara e Chinò.



L'edizione limitata sostituisce a a partire da luglio e per un periodo limitato la classica linea in lattina. Sarà disponibile sia in gdo sia nel canale out of home, ma anche in versione special box ideata da Toiletpaper e disponibile su https://www.shoptoiletpaper.com/product/toiletpaper-drinks-sanpellegrino-kit/ per un tocco ancora più esclusivo.

Un'iniziativa che rientra in un più ampio trend di "marketing in edizione limitata".