A Santo Versace il 20% di Laboratori Farmaceutici Krymi e Pharmakrymi

L’alta moda entra nel settore farmaceutico. Fra gli obiettivi del deal, il supporto allo sviluppo internazionale di farmaci e terapie innovative

La Laboratori Farmaceutici Krymi S.p.A. e la Pharmakrymi S.p.A., società di riferimento dell’imprenditore Rocco Crimi, hanno siglato un accordo di investimento con il noto imprenditore del mondo del fashion Santo Versace. Attraverso il deal Versace ha conseguito, mediante rispettivamente aumento di capitale sociale ed un acquisto di azioni, il 20% delle due società di Crimi.

Rocco Crimi, d’intesa con Innexto S.C.A. Sicav Sif (socio di minoranza di Pharmakrymi), ha scelto Santo Versace per rafforzare la crescita di un gruppo attivo da anni nel campo della ricerca e sviluppo di dispositivi medici, prodotti cosmetici e soluzioni innovative per il trattamento di patologie complesse, attività svolte anche in collaborazione con importanti istituti ed enti di ricerca di rilevanza nazionale.

L’ingresso di Santo Versace avrà un ruolo strategico per le nuove iniziative che le società avvieranno, e si pone l’obiettivo di valorizzare lo sviluppo anche internazionale del portafoglio prodotti e di terapie innovative, oltre che di sviluppare i farmaci orfani per la cura delle malattie rare, che non vengono realizzati dalle aziende farmaceutiche perché la loro commercializzazione non consente di recuperare il capitale investito per la ricerca.

Pharmakrymi, società di Laboratori Farmaceutici Krymi spa, è proprietaria del network di farmacie e parafarmacie a marchio Pulker Farma e Pulker Farma Parafarmacie. Ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 11,3 milioni di euro.

Lo scorso aprile, Pharmakrymi ha iniziato a emettere i primi minibond che sono andati in quotazione nel mercato Extra Mot, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della propria rete di farmacie e parafarmacie in tutta Italia. I minibond di Pharmakrymi sono emessi per un massimo di 2 milioni di euro.