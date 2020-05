Saugella sensibilizza sulla prevenzione delle malattie ginecologiche

Il progetto, in partnership con Fondazione Francesca Rava e veicolato via social, fa cultura sulll'igiene intima nelle comunità per minori e adolescenti

Saugella, il brand Mylan dedicato al benessere intimo delle donne, in collaborazione con Fondazione Francesca Rava – NPH Italia, che aiuta l’infanzia in condizioni di disagio in Italia e nel mondo, coinvolge le consumatrici in un’operazione social legata alla limited edition Saugella 4ever.

L’obiettivo del progetto è sostenere il programma di sensibilizzazione alla cura di sé e all’igiene intima per la prevenzione delle malattie ginecologiche nelle comunità per minori e adolescenti, e nelle comunità mamma-bambino e per ragazze madri in Italia e nelle Scuole di strada in Haiti.

L’iniziativa social ruota intorno all’azione di condivisione delle consumatrici, in collegamento con la limited edition Saugella 4ever, che include uno speciale flacone di Saugella Dermoliquido, disponibile in quattro diversi colori, dotato di un’etichetta floreale con un fiore adesivo staccabile. La consumatrice può supportare il progetto con un semplice gesto: staccare l’etichetta floreale, attaccarla dove preferisce e postare su Instagram una fotografia dell’etichetta usando gli hashtag #femminilesingolare e #donaunfiore e taggando i canali Instagram @saugellaofficial e @fondazione_rava.

Ogni fotografia, postata fino al 31 agosto 2020 e ritenuta valida, sosterrà Saugella e Fondazione Francesca Rava nel programma di formazione ed educazione per sensibilizzare sui temi del benessere intimo, della corretta igiene, della conoscenza e cura del proprio corpo e della prevenzione delle malattie ginecologiche, rivolto alle ragazze e alle donne nelle comunità per minori e adolescenti e nelle comunità mamma-bambino e per ragazze madri.

Saugella 4ever è disponibile in farmacia e nei migliori on line store dedicati al benessere intimo.