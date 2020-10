Con due acquisizioni. Una riguarda un nuovo polo per l'ultimo miglio, nel semicentro di Brescia. È la quarta acquisizione italiana del fondo inglese

Savills Investment Management (di seguito Savills IM), gestore internazionale di investimenti immobiliari, ha acquisito un centro di distribuzione per l'ultimo miglio (last mile) a Brescia, e ha concluso un contratto di leasing su un altro cespite (asset) logistico a Milano. Entrambe le operazioni riguardano il fondo Abaf European Real Estate Italy.

L’immobile bresciano, strategicamente collocato lungo la direttrice Milano-Venezia, è un nuovissimo centro di ultimo miglio nella zona semicentrale della città, con 80 baie di carico e 5.200 metri quadri di superficie. È la quarta acquisizione del fondo, l’asset è stato concesso con leasing a lungo termine a un primario corriere di eCommerce italiano.

Sito industriale abbandonato, il centro di distribuzione bresciano rappresenta una storia interessante di rigenerazione urbana, fornito di tecnologie verdi come pannelli solari e stazioni di carica per veicoli elettrici. Grazie alla sua vicinanza al centro cittadino ha ottenuto un Walk Score di 76 su 100, paragonabile al punteggio di un immobile per uffici. Il team Building & Project Consultancy di Savills, guidato da Nunzia Moliterni, ha assistito Savills IM nella valutazione tecnica complessiva (due diligence) e Esg per l’operazione.

Il centro logistico di Melzo

Oltre a Brescia, Savills IM ha chiuso un contratto di leasing per un centro logistico a Melzo, ad est di Milano, con oltre 30.000 mq di superficie. L’immobile era libero dall’inizio del 2020. Una volta completata la ristrutturazione, entro fine anno, questo polo logistico di ultimo miglio ospiterà 84 baie di carico, illuminazione a Led e uffici ed esterni completamente rinnovati. Il nuovo occupante, Rhenus Logistics SpA, società tedesca leader nella logistica per conto terzi, comincerà le operazioni dal gennaio 2021.

"Ad oggi, l’esposizione di Savills IM al settore logistico italiano supera i 400 milioni di euro di valore di sviluppo lordo -precisa Cristiano Ronchi, responsabile Italia di Savills IM-. Negli ultimi 24 mesi abbiamo accresciuto rapidamente il nostro portafoglio logistico attraverso nuove opportunità core e a valore aggiunto, inserendoci in un settore resiliente e in rapida evoluzione. Siamo certamente pronti a nuove operazioni in questo ambito nel prossimo futuro".

"Grazie a queste due importanti transazioni -aggiunge Marco Zorzetto, direttore transazioni di Savills IM- il fondo Abaf European Real Estate Italy è pronto per fornire ottime performance. Lo scenario per il fondo è particolarmente buono, grazie alla strategia di un continuo miglioramento del profilo Esg e all’esposizione crescente al settore logistico italiano, che offre molte opportunità di sicuro successo per il futuro".