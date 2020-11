Tamponi gratuiti per le persone e le famiglie indigenti. È la proposta di Savills, da realizzare a partire dal centro commerciale La Corte Lombarda, ideata e progettata dal dipartimento marketing di Savills, e che sarà estesa a numerosi centri commerciali attualmente in gestione. Il Comune di Bellinzago Lombardo, dove si trova il centro commerciale, ha dato la propria disponibilità a collaborare sul progetto.

I tamponi che saranno messi a disposizione dal centro commerciale potranno essere richiesti e utilizzati da cittadini che saranno segnalati direttamente al poliambulatorio privato dal Comune stesso, nel totale rispetto della privacy degli utenti coinvolti.

"Durante il primo lockdown di quest'anno abbiamo assistito, nel nostro settore, a numerose attività di donazione (charity) volte ad aiutare persone e nuclei familiari in difficoltà -commenta Yashar Deljoye Sabeti, responsabile property management e retail marketing di Savills- basate prevalentemente e giustamente sul concetto di spesa nelle sue varie declinazioni, come donata e/o consegnata gratuitamente. I tempi sono secondo noi maturi per spostare l’asse dei nostri interventi su ambiti di primaria importanza come la salute e la prevenzione, garantendo e offrendo dei servizi ai quali non tutti purtroppo possono accedere. E siamo doppiamente felici perché è un progetto made in Savills al 100%, senza ausili esterni".

L’organizzazione del Tampone Sospeso è stata resa possibile anche grazie a un lavoro in loco dello staff di direzione, che ha funzionato da collettore operativo tra il Centro, il poliambulatorio presente in Galleria e l’amministrazione comunale di Bellinzago Lombardo.

"Siamo assolutamente lieti di poter essere il primo centro commerciale ad offrire il Tampone Sospeso ai nostri clienti più bisognosi -aggiunge Roberto Speri, presidente di Corte Lombarda Scarl-. La Corte Lombarda si è sempre contraddistinta per la propria vicinanza alle esigenze della cittadinanza; una collaborazione assidua che si è ulteriormente rinforzata dall’inizio della pandemia. Mai come adesso siamo convinti che, nonostante le avversità che stanno colpendo il nostro settore, sia giusto investire nel e per il territorio".