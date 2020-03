Scalo Milano cancella il canone di aprile

Per agevolare i Retailer, Scalo Milano ha deciso di rinunciare agli affitti di aprile e di spostare a dicembre quelli di maggio e giugno

Oggi Scalo Milano Outlet & More è al lavoro per programmare la ripresa, insieme a tutti i suoi partner commerciali.

Per dare respiro ai negozi la direzione, in accordo con gli azionisti, ha deciso di cancellare il pagamento del canone di locazione di aprile 2020 e di differire il pagamento dei mesi di maggio e giugno a dicembre 2020.

“Questo provvedimento –dichiara Davide Lardera, amninistratore delegato di Scalo Milano Outlet & More– dimostra la lungimiranza e il senso di responsabilità della famiglia Lonati. Si tratta di un investimento importante che ha l’obiettivo di offrire un aiuto concreto ai negozi di Scalo Outlet & More per affrontare serenamente la ripresa nei prossimi mesi. Per ripartire serviranno le energie di tutti e mai come in questo momento crediamo che investire sullo spirito di squadra sia la scelta imprenditoriale più saggia per rinforzare relazioni di lungo periodo”.