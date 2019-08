Scalo Milano, serata all’insegna del jazz e della canzone d’autore

Protagonisti della serata Raphael Gualazzi, Fabrizio Bosso Quartet e Mario Biondi

Scalo Milano Outlet & More ha fatto quasi il pieno con il concerto di ieri sera, che ha visto come protagonisti sul palco allestito proprio davanti all'F-Hub (nella piazza corrispondente all'ingresso 3), prima Raphael Gualazzi, poi Fabrizio Bosso Quartet, cui è seguita l'esibizione di Mario Biondi, il cantante catanese dal timbro di voce baritonal-confidenziale, che ricorda quella di Barry White. I tre artisti hanno suggellato così l'epilogo della seconda edizione del festival Summer Music & More promosso da Scalo Milano e iniziato a fine giugno con i Dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso.

Gualazzi è un cantante/cantautore atipico, classe 1981, pianista come formazione musicale, eclettico nell'esecuzione e interpretazione di brani suoi (e di altri) con ibridazione originale fra blues, jazz (delle radici ragtime e Louisiana), etno&folk. Vincitore nella categoria Giovani a Sanremo 2011, figlio di Velio Gualazzi, fondatore con Ivan Graziani (il mitico autore di Firenze, Pigro, Monna Lisa) degli Anonima Sound, di Gualazzi mi sarebbe piaciuto risentire una sua originalissima interpretazione di una hit di Billie Holiday che ha eseguito su Rai5 a Nessun Dorma. Non importa, è stato sufficiente quello che ho ascoltato, anche se non era l'Estate di John Wayne o LottaThings.

Bravissimo Fabrizio Bosso, uno dei maggiori trombettisti italiani a livello mondiale, considerato da molti un successore di Enrico Rava. Diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino a 15 anni (ma ha iniziato a suonare lo strumento a 5), ha pubblicato di recente State of the Art e si è esibito ieri sera con gli altri musicisti del quartetto, Julian Oliver Mazzariello (piano), Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Nicola Angelucci (batteria). Performance molto bella (a mio giudizio), precisa, pulita, nonostante il caldo tropicale: un jazz scorrevole, ordinato, classicamente contemporaneo, senza fronzoli ma elegante.

Il concerto è iniziato alle 21.30 circa, nella piazza della fashion area, con molte persone assiepate alle transenne che delimitano il palco: tante, certo per fortuna non le oltre 5.000 che hanno assistito al secondo appuntamento del festival musicale Summer Music & More in compagnia dei Dj Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Non riesco a immaginare come potessero stare 5.000 persone in quella piazza, ma Davide Lardera, amministratore delegato di Scalo Milano Outlet & More, mi ha assicurato che il numero era quello...

