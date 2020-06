A 8 km dal centro di Bologna, è costituito da tre edifici modulari da 7.000 a 25.000 mq. Sarà in consegna per il 1° trimestre 2021

Scannell Properties, società privata americana di investimento e sviluppo immobiliare specializzata nella gestione di progetti industriali e logistici su larga scala, annuncia l’acquisizione di terreni adatti allo sviluppo di un nuovo hub a Bologna, Logisticairpark, polo logistico esteso su un’area di 160.000 mq, adiacente all’aeroporto di Bologna, a 8 km dal centro città, con collegamenti diretti tramite le autostrade A1, A13, A14 e la tangenziale di Bologna. La nuova struttura sarà sviluppata all’insegna della massima flessibilità, con spazi modulari da 7.300 mq a 25.000 mq, e consta di tre edifici distinti, ognuno con relativi piazzali e aree di parcheggio.

Gli edifici possono essere personalizzati in ottica Bts (Build-to-Suit), sulla base delle specifiche esigenze dei conduttori. La progettazione è studiata per il contenimento di alti flussi, con un elevato numero di baie di carico in proporzione allo spazio.

Il nuovo hub logistico punta ad ottenere la certificazione Leed Silver, grazie a una progettazione improntata a fattori di sostenibilità ambientale quali illuminazione a Led e pannelli fotovoltaici, oltre alla ricostruzione del verde con piantumazione di alberi ad alto fusto attorno agli immobili, e un parco pubblico.

Tra le caratteristiche principali del magazzino:

88 baie di carico (1/850 m²)

Impianto antincendio conforme agli standard Nfpa

Portata pavimento: 5 t/m²

Altezza libera media: 10,85 m

Polo interamente recintato con servizio facoltativo di sorveglianza h 24

La prima consegna sarà in tempi brevi, e disponibile dal 3° trimestre 2021.

Fondata nel 1990, Scannell Properties ha un'esperienza trentennale nello sviluppo BTS (Build-To-Suit) e speculativo di immobili industriali, uffici, strutture governative e plurifamiliari in Usa e Canada. Nel 2018 Scannell ha ampliato le proprie operazioni di sviluppo in Europa con sede a Londra, concentrandosi sui mercati principali di Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. Nel 2019 apre gli uffici di Milano e Düsseldorf. Ad oggi, la società ha completato 328 progetti di sviluppo, per un totale di 5.908.633 mq e conferma la forte volontà di espansione anche sul mercato italiano.

"Il lancio di questo primo progetto in Italia rappresenta una pietra miliare per il team europeo di Scannell Properties -commenta Francesco Nappo, direttore dello sviluppo Italia di Scannell-. È un'ubicazione particolarmente strategica, nel cuore logistico del Paese: è per questo motivo che l’area di Bologna offre ai potenziali tenant una grande opportunità di conquistare spazi in un mercato in forte sviluppo e trasformazione".

Scannell Properties ha incaricato in esclusiva la società Adv-Arnaldo Dalla Valentina in qualità di agente per la locazione.