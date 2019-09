Scontrino elettronico: un’occasione di cambiamento da non perdere

Un gestionale studiato appositamente per la vendita, come Retail di Passepartout, è in grado non solo di risolvere le pratiche relative alla trasmissione telematica dei corrispettivi, essendo interfacciato con i principali produttori di registratori telematici certificati, ma anche di gestire con semplicità resi e annulli, controllare lo stato degli invii telematici e ricevere notifiche tempestive in caso di problemi di trasmissione, per non incappare in sanzioni.

Retail è uno strumento altamente efficace per coordinare l’attività commerciale di singoli negozi o attività collegate tra loro, oltre a essere particolarmente indicato per la media distribuzione organizzata. Punto di forza delle soluzioni Passepartout per la vendita al dettaglio è infatti la possibilità di gestire più negozi e allo stesso tempo più punti cassa, anche telematici.

Per chi non ha dimestichezza con un software gestionale di questo tipo c’è la possibilità di richiedere una dimostrazione delle potenzialità compilando il modulo presente sul sito Passepartout.