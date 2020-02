Scratch&Screen e Trice alleati per una nuova offerta nel drive to store

Nel 2020 Trice promuoverà la piattaforma di marketing digitale nata per creare campagne di drive to store e di lead generation

Offrire al mercato la migliore soluzione di lead generation, drive to store e sales growth per il mercato retail. Questo l’obiettivo di Scratch&Screen, che sceglie Trice per sviluppare ulteriormente l’offerta e la penetrazione sul mercato.

S&S nasce con lo scopo di trasformare in dati il divertimento dei consumatori per aumentare la presenza nei punti di vendita e le vendite dei produttori di beni di largo consumo e dei retailer.

“La scelta di campo di Scratch&Screen è coltivare partnership con player come Trice per permettere alle aziende del marcato retail - siano essi centri commerciali, catene in franchising o produttori di beni e servizi di largo consumo - di sfruttare tutta la potenza della nostra piattaforma personalizzabile grazie alla consulenza e alle capacità di integrazione che, aziende come Trice, possono offrire" afferma Mariacarla Millone, business development manager di Scratch&Screen.

L’impegno di Scratch&Screen nel mercato delle piattaforme digitali non è nuovo. La società è attiva dal 2016 e attraverso questa intesa, intende raggiungere l’obiettivo di superare le 50 aziende gestite sulla piattaforma entro la fine del 2020.