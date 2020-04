Sempre più aziende riconvertono linee produttive in soluzioni igienizzanti

Dal settore dei liquori a quello della cosmesi, molti i produttori che realizzano, e donano, prodotti per l’igiene mani per contrastare il #Coronavirus

Cresce il numero delle imprese, di diversi settori commerciali, che decidono di scendere in campo per sostenere la lotta al Covid-19, riconvertendo parte della propria produzione in prodotti igienizzante da donare alle comunità e agli enti. E’ quello che hanno fatto, per esempio, due realtà del comparto liquori e grappe come Illva Saronno e Nardini, così come un player del segmento integrazione, dispositivi medici e cosmetica quale Labomar.

Illva Saronno, conosciuta per l’originale Liquore Disaronno, ha trasformato 100.000 bottigliette formato mignon 50 ml del brand Disaronno in confezioni tascabili di gel igienizzante, da donare alla Fondazione Banco Farmaceutico onlus. Insieme, Illva Saronno e Fondazione Banco Farmaceutico distribuiranno i gel igienizzanti a nove enti assistenziali che, in tutta Italia, offrono cure e medicine alle persone povere. I prodotti igienizzanti verranno distribuiti inoltre al Comune di Saronno, comuni limitrofi ed ai dipendenti di Illva Saronno.

Nardini, la più antica distilleria d’Italia, ha convertito una propria linea di produzione per sviluppare e donare una soluzione igienizzante a base di alcol etilico, in formato tascabile nebulizzabile a 79 gradi (gradazione che richiama il 1779, anno della fondazione dell’azienda). Nardini donerà l’alcol igienizzante all’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa e all’ospedale Ca’Foncello di Treviso, territori dove l’azienda ha rispettivamente il quartier generale ed il principale stabilimento di distillazione. Inoltre, l’alcol igienizzante verrà donato anche all’Associazione Nazionale Alpini per l’ospedale da campo di Bergamo. A livello nazionale, la soluzione verrà omaggiata a seguito di tutti gli ordini effettuati online attraverso la piattaforma eCommerce dell'azienda, nel formato tascabile 10 cl a partire da venerdì 3 aprile (fino ad esaurimento scorte).

Labomar, produttrice di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, in due settimane ha riadattato le linee di produzione per realizzare gel disinfettanti, di cui sono già pronti i primi 10.000 pezzi. I flaconcini da 50 ml (a cui si aggiungeranno anche quelli da 80 ml e 300 ml) saranno donati alle istituzioni locali. Gli ordini su larga scala, sopra i 2.000 pezzi, saranno gestiti direttamente da Labomar con distribuzione in tutta Italia. La linea, che resterà operativa fino a quando continuerà l’emergenza Coronavirus, può produrre fino a 80.000 pezzi a settimana.