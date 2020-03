semprepresenti Da sempre al fianco delle imprese italiane

In questo momento di incertezza dovuto all'emergenza Coronavirus, il Gruppo Tecniche Nuove è al fianco delle imprese italiane per supportarle nella comunicazione con strumenti e servizi digitali

#semprepresenti è il nuovo hashtag che accompagna l’iniziativa di comunicazione che il Gruppo Editoriale Tecniche Nuove ha deciso di lanciare per affiancare e supportare le aziende del settore manifatturiero che in questo periodo, a causa delle restrizioni imposte per impedire la diffusione del Corona Virus-Covid 19, si trovano in difficoltà di contatto con il mercato.

Mantenere alta l’attenzione verso i propri clienti e potenziali è fondamentale, soprattutto nei momenti di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo in questo periodo.

Tutti quanti abbiamo alta la speranza che avremo la meglio su questo virus che, in silenzio e subdolamente, intacca la vita delle persone, ma anche l’economia del nostro Paese. Per questo motivo, il Gruppo Editoriale Tecniche Nuove vuole fare la sua parte e dare supporto alle aziende che per tanti anni ci hanno supportato.