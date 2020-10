Sentiment e prospettive degli italiani in tempo di seconda ondata Covid

L'attualità introduce nuovi elementi di incertezza che mettono in discussione le previsioni per i prossimi mesi. Il punto da Gfk Italia

È ormai chiaro a tutti, consumatori e imprenditori, quanto sia difficile oggi parlare di scenari a lungo termine data la volatilità del contesto attuale. La risalita dei contagi da Covid-19, in Italia come in altri Paesi, accorcia gli orizzonti previsionali e favorisce l'ulteriore consolidarsi di abitudini acquisite in tempi di lockdown, una su tutti il ricorso all'eCommerce, che si preannuncia in impennata anche per gli acquisti di Black Friday e Natale, già in via di discussione sui social.

Guardando dunque allo stato attuale e al breve termine, ovvero ai mesi a venire, qual è il sentiment generale degli italiani? Ad indagarlo è Gfk Italia nel corso della propria web conference, che ha portato in luce alcuni punti significativi.