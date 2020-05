ShapeMe lancia servizi online per il benessere psicofisico

Si tratta di video-corsi e consulenze web, per aiutare le persone a vivere al meglio il tempo trascorso in casa e affrontare la fase 2 in piena forma

Le giornate di isolamento, e la successiva fase 2 (che prevede ancora, per tanti, di trascorrere molte ore in casa) stanno avendo delle conseguenze sul piano psicofisico, che possono essere identificate in due macro-aree: 1. problematiche fisiche dovute alla sedentarietà o a un’alimentazione poco controllata; 2. problematiche emotive dovute all’ansia, all’incertezza, alla frustrazione di non poter uscire o allo stress di dover vivere o lavorare in ambienti non sempre favorevoli.

ShapeMe, società specializzata nel benessere a domicilio per privati e aziende, per migliorare la condizione fisica e mentale delle persone, ha avviato dei servizi di consulenza a distanza con specialisti, rendendo inoltre disponibili video-corsi realizzati in collaborazione con esperti. Tutti i consulenti e gli operatori ShapeMe sono stati selezionati individualmente dall’azienda.

‘Si tratta di un’evoluzione naturale dei servizi già offerti - spiega Matteo Bonicelli della Vite, ceo ShapeMe- . Sul versante privato il percorso fatto finora si è caratterizzato per l’offerta di massaggi e trattamenti di fisioterapia e osteopatia a domicilio su 14 province italiane. Oggi ampliamo il nostro programma con soluzioni che includano tematiche complementari per il benessere psicofisico fruibili in tutta Italia”.Le aree di intervento attualmente attive sono: alimentazione, psicologia, attività fisica, disturbi del sonno e mindfulness. In tutti questi ambiti, ShapeMe punta su un approccio multidisciplinare in cui la persona è al centro e lo specialista analizza ogni situazione nella sua singolarità, per costruire programmi personalizzati come allenamenti online, percorsi di crescita emotiva o piani per risolvere problematiche alimentari.

ShapeMe ha esteso anche alle aziende le consulenze a distanza e i video-corsi, aggiungendo la possibilità di avere dei webinar formativi per aiutare i lavoratori a trasformare il momento di crisi in un’opportunità per stare meglio.