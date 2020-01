Sierra Box, l’online si combina con l’esperienza fisica

Sierra Box è uno spazio temporaneo di 12 mq nel quale le aziende e i marchi possono presentare i loro prodotti o le novità, testandone il gradimento attraverso l'interazione digitale con il pubblico

Ideato dal dipartimento marketing di Sonae Sierra, Sierra Box vuole offrire un’esperienza digitale coinvolgente. Prima di entrare nel Box, il consumatore fornisce alcune informazioni utili a identificare i suoi gusti e le sue esigenze di acquisto. Dopo la creazione del suo profilo, l’utente entrerà all’interno del box, dove inizierà il suo viaggio sensoriale personalizzato grazie alle proiezioni sulle pareti della stanza e ai suggerimenti d’acquisto proposti attraverso la rielaborazione dei dati raccolti all’ingresso.

"Negli ultimi dieci anni si è affermato un nuovo paradigma nel retail -ricorda Anna Renacco, marketing manager Italia di Sonae Sierra- il negozio fisico non è più solo un luogo di acquisto mentre l’eCommerce e le nuove tecnologie hanno fissato nuovi parametri. I negozi fisici e i centri commerciali dovrebbero abbracciare la tecnologia e le metriche del mondo digitale per creare una nuova e coinvolgente esperienza multicanale, per i consumatori. Sierra Box vuole rappresentare proprio questo: un ambiente ibrido in cui l’esperienza del retail fisico e l’eCommerce si incontrano per sperimentare prodotti, conoscere i marchi e creare una solida relazione con il consumatore".

A conclusione dell’esperienza, il Box rivelerà tutti i dettagli circa i prodotti individuati, insieme alle informazioni sul negozio in cui acquistarli, sia fisico sia online, potendo fornire anche codici sconto e promozioni personalizzate.

Per il lancio, un prototipo semplificato del Box è all’interno di CityLife Shopping District, in collaborazione con i partner National Geographic e Mattel, per conoscere la nuova Barbie National Geographic e le potenzialità di questo negozio temporaneo.

"Sierra Box è un pop up shop digitale che coniuga gli acquisti online con l'esperienza reale del punto di vendita -aggiunge Anna Renacco-. In questo momento e per tutto febbraio il Box è firmato Mattel e National Geopraphic. Le soluzioni contrattuali possono variare molto a seconda del brand e delle performance ottenute nel periodo di attività al pubblico: ci può essere un fisso o un variabile in base alle impressions o alla redemption cioè all'incidenza di log-in sul totale dei visitatori giornalieri" aggiunge Renacco. Nel caso di Barbie National Geographic si sono registrate 150 visitatori al giorno con un tasso del 18% di interazione digitale, cioè di persone che si sono registrate dando la loro mail".

Il Box digitale è collocato in una parte della galleria a metà tra il nuovo monomarca Porsche e la Food Hall, che è diventata uno spazio di moda, un fenomeno cittadino: luogo di incontro e di ritrovo per molte persone di tutte le età che convergono qui per studio, lavoro, lettura e svago.

SIERRA BOX

Proprietario: Sonae Sierra

Concept Design: Enhancers

Produzione: Comark, Acqua Group