Dopo Parma e Roma, Signorvino ha aperto il 20° locale, a Milano. L'Osservatorio Signorvino conferma la sinergia tra store fisico e interazione online attraverso l'O2O (online-to-offline)

Signorvino è una catena che ha portato il concetto dell'enoteca nei centri commerciali. Ha debuttato infatti al Centro di Arese aprendo fino a tempi recentissimi come nel centro commerciale Maximo. Ma già da qualche anno aveva azionato la leva del delivery a integrazione del suo network fisico. Il canale dell'eCommerce, attivato a luglio 2020, ha registrato un incasso di 400.000 euro in 6 mesi di attività, con un picco importante negli ultimi 2 mesi dell’anno. La consegna (delivery), tramite Deliveroo, rappresenta una quota sul fatturato variabile dal 5% all'8% del fatturato in negozio. I dati dell’Osservatorio Signorvino, che monitora in maniera diretta le scelte e i comportamenti dei consumatori finali che ogni giorno entrano nei 20 punti di vendita Signorvino in tutta Italia, conferma dunque che la strategia commerciale basata sull'omnicanalità ha attivato soluzioni alternative di vendita per facilitare i clienti nell’acquisto. I quali, per esempio, hanno apprezzato da subito l’O2O (On-Line-To-OffLine) e quindi la possibilità di prenotare il proprio ordine in negozio e farselo recapitare a casa o viceversa.

La crisi dei fatturati tradizionali (consumazioni in loco, al tavolo o al bancone) nel periodo Covid19 è stata in parte ovviata dall'enoteca da asporto (take away) che incide più del 50% degli incassi totali e ha subito una flessione del 19%.

Denominazioni più ricercate

La denominazione più ricercata dei clienti Signorvino (retail e online) nel 2020 è il Franciacorta. Per gli acquisti nel periodo natalizio (novembre-dicembre 2020) domina il Prosecco Valdobbiadene Cartizze, seguito dal Trento DOC Brut e Franciacorta Brut Satén. Interessante l'ingresso in Top 10 del Brunello di Montalcino.

Target

Per quanto riguarda il canale tradizionale, il cliente tipo Signorvino è uomo (66%), età media 39 anni. Nel canale eCommerce la percentuale maschile cala, l’età media scende a circa 36 anni. Il 40 % dei clienti che ha fatto almeno un acquisto online nel 2020 è iscritto al programma fedeltà e lo status preponderante con il quale i consumatori si dichiarano è quello di Wine Lover.

Nel periodo analizzato, da gennaio 2020 fino ad oggi, per quanto riguarda canale eCommerce e O2O, le bottiglie acquistate per persona sono state 9 per scontrino, quasi il triplo delle medie registrate in negozio. La spesa media di questi clienti ammonta a circa 122 euro con frequenza di acquisto pari a 1,24.

L’obiettivo di Signorvino è da sempre stare vicino ai consumatori, mettere alla portata di tutti un’ampia gamma di etichette italiane. Anche quest’anno l’enocatena sta proseguendo con gli investimenti. Dopo le aperture a Parma e a Roma, Signorvino ha aperto il 20° punto di vendita a Milano (Navigli). A marzo aprirà a Fidenza.

Le aperture nel 2020 hanno portato un incremento del +12% delle assunzioni, con quota rosa pari a circa il 45% ed età media di 32 anni.