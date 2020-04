Simone Santini nuovo chief commercial officer gel Gruppo Fileni

Al manager il compito di garantire la crescita sostenibile del business e lo sviluppo del brand Fileni attraverso piani strategici commerciali e di comunicazione omnichannel

Nuovo ingresso nel top management di Fileni: Simone Santini sarà il chief commercial officer del Gruppo a partire dal mese di Marzo.

Santini, 48 anni, laureato in Economia all’Università Politecnica delle Marche, approda in Fileni dopo un lungo e qualificato percorso professionale in importanti realtà multinazionali come adidas e L’Oréal.

Nel corso dei 14 anni trascorsi all’interno del gruppo adidas, il manager ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità: da head of Franchising Europe a field director, per poi diventare Business Development director South Europe e infine vice president Sales conseguendo importanti risultati in termini di crescita del business adidas e Reebok attraverso una strategia integrata omnichannel.

Precedentemente all’esperienza nell’Azienda tedesca, Santini ha lavorato per il Gruppo L’Oréal come Responsabile Sviluppo Commerciale Vichy, per poi divenire Sales director La Roche Posay.

Santini, nel suo nuovo ruolo di chief Commercial Officer del Gruppo Fileni, guiderà la strategia commerciale e marketing dell’Azienda con l'obiettivo di garantire la crescita sostenibile del business e lo sviluppo del brand Fileni attraverso piani strategici commerciali e di comunicazione omnichannel.