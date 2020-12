Sirio, azienda italiana, quotata in Borsa, specializzata nella gestione del catering nel settore ospedaliero, ha preso in consegna i 14 locali situati nelle aree food delle stazioni ferroviarie di Milano Porta Garibaldi e Torino Porta Susa di proprietà di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in seguito all’aggiudicazione della gara conclusa e comunicata il 24 giugno 2020.

Con la presa in consegna da Altarea srl, società di gruppo Altarea Italia, dei locali destinati al progetto food, Sirio dà il via alla fase di esecuzione del progetto interno alle aree delle stazioni recentemente rinnovate nel contesto di una riqualificazione urbanistica e immobiliare di cui è stata protagonista, come gestore commerciale, Altarea Cogedim Italia, acquirente del network di Centostazioni Retail da marzo 2019.

Oltre 2.000 mq complessivi destinati al progetto Foodquarter di Sirio che prevede la realizzazione di due food hall con varie tipologie di ristorazione nazionali ed estere.

"C’è grande soddisfazione nel aver avviato questo ulteriore passaggio, i nuovi ambienti di Milano Porta Garibaldi e di Torino Porta Susa sono ampi, luminosi e perfettamente integrati all’interno dei contesti urbani -commenta Simone Maltempi, Ad di Altarea Italia-. Strategica la partnership con Sirio SpA che si conferma un’azienda vitale e creativa, con la ristorazione nel Dna, un player a cui abbiamo dato fiducia e che ha creduto nel progetto dei poli ristorativi intesi come nuove centralità urbane. Grandi spazi pubblici e polifunzionali capaci di parlare sia ai passeggeri che alla città. Ristrutturare Milano Porta Garibaldi vuol dire ristrutturare un pezzo di Milano, come dicono i francesi un mourceau de ville".

"In un momento epocale come questo dove tutto sembra fermo e si parla solo di pandemia, il progetto Foodquarter rappresenta per Sirio un importante punto di svolta con l'ingresso nel segmento ferroviario e cittadino in due Stazioni ad alto traffico nel cuore di Milano e di Torino" aggiunge Stefania Atzori, Ad di Sirio.