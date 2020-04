Smart working: la solidarietà digitale di Lantech Longwave con Cisco Webex

La piattaforma per meeting, eventi, training, webinar, instant messaging e screen sharing Cisco Webex fornita gratuitamente fino al 31 maggio

L'emergenza Covid-19 ha portato al distanziamento sociale e, dove possibile, al lavoro agile, accelerando non senza qualche difficoltà la trasformazione digitale nelle aziende e diventando una leva strategica per la continuità operativa dei diversi business.

Tra le piattaforme disponibili Cisco Webex è una delle più utilizzate per meeting, eventi, training, webinar, instant messaging e screen sharing ed è la piattaforma che LantechLongwave mette a disposizione nell'iniziativa governativa di Solidarietà Digitale.

Cisco Webex è fornita in modalità software-as-a-service e si può accedere alla piattaforma da molteplici dispositivi. "Fino al 31 maggio 2020, mettiamo gratuitamente a disposizione nuove licenze Trial o aggiunta di licenze e contratti esistenti in deroga ai limiti dei precedenti programmi di Webex Trial. Insieme alla soluzione la nostra Business Unit Collaboration fornirà il massimo supporto per l'installazione e il traning della piattaforma agli utenti finali". Fanno sapere dall'azienda.

Il portale nato nell'emergenza Coronavirus a supporto del lavoro Agile

Lantech Longwave assieme a 4ward, Durante, Far Networks, Var Group, Variazioni ha ideato Flexible Working, un portale che raccoglie risorse utili per lavorare sulle piattaforme Microsoft e Cisco. Si può comprendere come utilizzare rapidamente gli strumenti abilitanti per il lavoro da remoto e accedere a servizi di supporto gratuito messi a disposizione dall’ecosistema per adottare velocemente la migliore soluzione a seconda delle proprie esigenze.