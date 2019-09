Sms marketing per il Back to School, perché usarlo

Riaprono le scuole e le famiglie devono acquistare il corredo per i figli. Lo sms marketing per attrarre clienti

Fare sms marketing per il Back to School può essere una strategia particolarmente efficace per catturare l'attenzione dei possibili clienti, in un momento in cui gli acquisti aumentano ma anche la concorrenza è molto alta. Lo suggerisce Smsapi, azienda polacca fornitrice di servizi di sms di massa, che motiva l'affermazione mettendo in relazione le caratteristiche dei clienti con lo strumento dello sms marketing.

Perché usare lo sms marketing per il Back to School

La spesa stimata per acquistare tutto l'occorrente per la scuola, secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, è di 533 euro per studente, in crescita dell'1,3% rispetto al 2018, cui si sommano altri 470,75 euro solo per i libri di testo. Si tratta di astucci, diari, zaini e articoli di cancelleria che sempre più spesso vengono acquistati online, e dal cellulare: secondo le stime Deloitte (riferite però agli Stati Uniti) l'uso dello smartphone per acquistare o informarsi e confrontare i prezzi nel back to school quest'anno cresceranno del 60%. Sia navigando online che usando le app di brand e marketplace.

A usare il cellulare anche nella fase d'acquisto sarebbe il 49% di questi utenti, il 3% in più dell'anno passato. Deloitte dice anche che l'88% dei consumatori ha pianificato di visitare un negozio tradizionale per acquistare i corredi per il nuovo anno scolastico, quindi ben vengano le iniziative che sfruttano il mezzo del cellulare per orientare gli acquisti.

I ragazzi usano lo smartphone, ma chi acquista con lo smartphone in mano sono i genitori, il target delle campagne di sms marketing.

Strategie di sms marketing mirate

L'eventualità che i genitori si informino sui prodotti prima delle vacanze per acquistarli poi successivamente offre ai retailer l'occasione per un'attività di remarketing volta a riconquistare consumatori non più attivi, proponendo uno sconto per esempio.

Un altro strumento può essere l'invio di carte fedeltà via sms, un modo per proporre un'offerta ampia con una offerta allettante, visto che il materiale da acquistare è parecchio.

L'ultimo elemento da tenere presente è la personificazione: usare il nome del destinatario, proporre un messaggio coerente con le sue esigenze per comunicare il brand in maniera che sia funzionale a specifiche necessità. Il corredo scolastico si acquista perché si deve, ovvio il desiderio di risparmiare, tempo se non denaro, senza rinunciare a esprimere se stessi.