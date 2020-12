Soavegel lancia la campagna di brand per l’aperitivo domestico

Il produttore pugliese di soluzioni pronte al consumo surgelate avvia nel periodo delle festività la sua campagna pubblicitaria televisiva e social

Comunicazione di Natale per Soavegel. Gli ultimi mesi sono stati sicuramente complicati e si sono ridotte drasticamente le possibilità di incontro e socializzazione. Partendo da questi presupposti la narrazione dello spot di fine anno dell'azienda Soavegel vuole evidenziare la possibilità di rievocare anche a casa propria, la spensieratezza di un aperitivo tra amici. Soavegel investe a questo proposito in una campagna televisiva incentrata sul prodotto Happy Mix, una confezione al cui interno sono presenti 4 differenti specialità gastronomiche dell’azienda pugliese (Panzerottini, Mozzarella in carrozza, Olive all’Ascolana e Tortino di patate).

La campagna è ideata dalla Your Marketing di Vincenzo Lupo, vede la direzione creativa della Monkey Studio - e con la regia di Angelo Cascione vuole far immergere lo spettatore in un clima di festa e convivialità. La pianificazione prevede il coinvolgimento dei principali canali della piattaforma Sky e il supporto di continuità sulle più importanti riviste di settore della gdo sia online che offline (a partire da Mark Up) oltre che un progetto digital che vede al centro i social Facebook e Instagram. La campagna Soavegel accompagnerà gli utenti Sky in tutto il periodo delle festività natalizie (dal 23 Dicembre al 6 Gennaio ).

Happy Mix rientra nella linea Al Volo in cui Soavegel raccoglie la categoria dei prodotti pronti in forno in pochi minuti, utilizzabili in primis durante il momento dell'aperitivo, ma anche come prodotto salva cena.

CREDITS

Project Management: Vincenzo Lupo

Direzione Creativa: Diego Colucci e Francesca Monculli

Casa di Produzione: Monkey Studio

Regia: Angelo Colucci

Direttore della Fotografia: Stefano Tramacere

Scenografia: Alessandra Schilardi